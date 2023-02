Fim de semana em Tibau é marcado com final do campeonato 2023 do Beach Soccer

Aconteceu neste domingo, 12, a grande final do Campeonato Beach Soccer 2023, o evento que esquenta as areias do litoral tibauense durante o verão, é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A edição 2023 iniciou no dia 07 de Janeiro e, desde então, em cada fim de semana, aconteceu uma rodada do campeonato, que teve duas categorias: Aberto, com participação de 12 equipes no total; e Master, que teve um total de 4 equipes.

Na última rodada da competição, na categoria Aberto, o time Ferreirão garantiu o primeiro lugar, ficando o time do Serrano com a segunda colocação. Na categoria Master, o título de campeão foi para o LL Ferragens e o vice campeão foi o time Tubarão.

A premiação da categoria Aberto entregou ao primeiro lugar o Troféu e o valor de R$4.000. O segundo lugar ganhou também troféu e o valor de R$ 2.000. A categoria Master entregou ao primeiro lugar o Troféu e o valor de R$ 2.000, e ao segundo lugar também troféu e o valor de R$ 1.000.Também foram premiados, em ambas as categorias, aqueles escolhidos como melhor goleiro da final e artilheiro, com troféus e o valor de R$ 100 cada.

O encerramento contou com a presença da Prefeita Lidiane Marques e o Secretário Adriel Carvalho, ressaltando a satisfação de promover um evento que já marca o calendário de verão da cidade, como momento para que os desportistas de Tibau, veranistas e turistas que se encontrem, enaltecendo e valorizando a prática de esporte.