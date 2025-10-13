‘Fim da era de mortes e terror’, diz Trump em Israel após libertação dos últimos reféns

Este é um dia histórico para o Oriente Médio e um triunfo incrível para Israel e para o mundo. (…) Os Estados Unidos se unem a vocês nesses dois votos eternos — nunca esquecer e nunca mais repetir. (…) Contra todas as probabilidades, fizemos o impossível e trouxemos nossos reféns de volta para casa.

— Donald Trump em discurso após libertação de reféns