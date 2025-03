Filho de Marcelo dá assistência de letra em jogo do Real Madrid

CNN Brasil

Enzo Alves, filho mais velho do ex-lateral Marcelo, estreou pela equipe sub-19 do Real Madrid com classe. Em vitória por 1 a 0 contra o Atlético de Madrid, o garoto de 15 anos deu uma assistência de letra.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Enzo fez um belo passe para Liberto Navascués marcar o gol da vitória merengue. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança da División de Honor Juvenil de Fútbol, com 63 pontos, contra 63 do adversário.

O filho de Marcelo tem se destacado nas categorias de base. Ele já foi convocado para a seleção espanhola sub-17 e, em fevereiro deste ano, renovou o contrato com o Real Madrid até junho de 2027.

Enzo tem dupla nacionalidade e já recebeu convocações para a Seleção Espanhola da categoria. O atleta ainda pode defender a Seleção Brasileira no futuro.

Marcelo publicou o lance nas redes sociais e elogiou o filho: “Especial, você estreou no Juvenil e com apenas 15 anos… Muito orgulho de você, continue com essa alegria, com essa atitude e sempre grato. Você merece, meu amor”.