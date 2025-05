Fila do INSS seria 4 vezes maior se incluísse benefícios como o seguro defeso; entenda

A fila real do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) — ou seja, a que inclui demandas que não entram na chamada fila oficial do instituto — ultrapassou a marca de 10 milhões de requerimentos em março.

O número equivale a quase quatro vezes o tamanho da fila oficial, divulgada pela autarquia: com 2,7 milhões de pessoas.

➡️Nos últimos anos, o INSS tem divulgado a fila oficial com base nos pedidos de aposentadorias, pensões, auxílio-reclusão, salário-maternidade, benefício por incapacidade, benefícios assistenciais e benefícios concedidos por legislação específica (BLE).

➡️Ou seja, o instituto não incluiu na chamada fila oficial categorias de demandas que estão no topo da lista de pedidos represados, como o seguro defeso, benefício pago a pescadores artesanais a locais em que a pesca é proibida durante o período de reprodução dos peixes.

➡️Também não entram nessa conta os requerimentos de recursos que cidadãos fazem contra decisões de INSS, como a negativa de benefícios, por exemplo.

A reportagem da Globonews teve acesso a dados inéditos do instituto sobre os pedidos pendentes de análise. Ao todo, são 39 categorias de solicitações acumuladas que a autarquia precisa resolver.

Em nota, o INSS informou que “os demais itens citados possuem natureza distinta e, por serem demandas internas, sazonais ou de responsabilidade de outros órgãos, não compõem a estatística de requerimentos de novos benefícios” (veja na íntegra mais abaixo).

A soma de todas essas pendências na fila alcançou a marca de 10.146.658 demandas em março de 2025.

Do total de pedidos, 7.366.511 permanecem na fila há mais de 45 dias, prazo máximo definido em lei para que o INSS conclua a análise dessas demandas. O número representa 72,6% do total.

Além disso, o tempo médio de resolução das demandas é de 468 dias, ou seja, de mais de um ano e três meses.

Fora da lista oficial

Em março de 2025, a fila oficial bateu o recorde histórico, chegando a 2.707.296 pedidos. Em abril, houve um pequeno recuo: e passou para 2.678.584 requerimentos.

No entanto, requerimentos que ocupam lugares significativos no ranking não entram na lista.

É o caso das seguintes demandas:

➡️Requerimentos de recursos que cidadãos fazem contra decisões de INSS, como a negativa de benefícios, por exemplo. Esta demanda ocupa o 2° lugar no ranking.

➡️A autarquia também acumula mais de um milhão de pendências no MOB (Monitoramento Operacional de Benefícios), programa do INSS que visa investigar fraudes e irregularidades nos benefícios.

Historicamente, mais da metade dos benefícios que estão no MOB são objeto de fraude. As pendências no MOB ocupam o 3° lugar na lista.

➡️Requerimentos de seguro defeso, que não entram nessa lista, ocupam o 4° lugar no ranking dos pedidos com maior acúmulo.

➡️Pedidos de revisões de benefícios, em 5° lugar na lista, também não entram na conta.

➡️Outro tópico que não entra na fila oficial é a “Qualificação da Folha”, o 6 do ranking. Esse item diz respeito a cadastros com erros de informação que podem impactar no valor do benefício ou das contribuições à previdência.

Veja o detalhamento na tabela:

Pedidos do INSS pendentes de análise em março

Serviço Quantidade % acima de 45 dias Tempo médio (dias)

Benefício por Incapacidade 1.399.797 48,1% 62

Recurso 1.164.004 95,0% 845

MOB 1.052.276 98,9% 853

Seguro Defeso 1.044.415 69,9% 356

Revisão 878.925 49,0% 182

Qualificação da Folha 820.372 99,3% 1.145

Comprev 739.314 95,3% 989

Manutenção 603.823 41,0% 80

Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência 566.612 71,1% 109

Aposentadorias 418.147 60,6% 71

Demandas Judiciais 269.046 41,2% 121

Reabilitação Profissional 185.474 96,3% 894

Salário-Maternidade 156.292 37,3% 44

Pensão por morte 137.306 51,8% 67

Auxílio-Acidente 104.024 76,5% 139

Benefício Assistencial ao Idoso 79.840 63,9% 80

Outros 526.991 — —

Total 10.146.658 72,6% 468