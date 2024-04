Fiern lança 11ª edição do Prêmio de Jornalismo

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern) lançou, nessa quinta-feira (11), a 11ª edição do Prêmio de Jornalismo, que distribuirá R$ 100 mil aos vencedores. As inscrições começam na segunda-feira (15) e vão até 15 de setembro. O prêmio é dividido em cinco eixos temáticos, cada um relacionado a uma área específica de atuação das entidades Fiern, Sesi, Senai, IEL e Sistema Fiern (âmbito nacional), nas categorias jornalismo escrito, vídeo, áudio e fotojornalismo.

Nesta edição, 15 trabalhos serão agraciados. Os vencedores de cada categoria nos eixos 1 a 4 serão premiados com R$ 5 mil, incluindo a categoria de estudante. Já os vencedores inscritos no eixo 5, de concorrência nacional, receberão R$ 15 mil. A iniciativa visa incentivar a produção de reportagens sobre as ações, programas e projetos das entidades participantes, bem como dos sindicatos e indústrias associadas, destacando a contribuição para o crescimento industrial e educacional do estado.

“É uma oportunidade para os jornalistas mostrarem os trabalhos do Sistema Fiern, mas sobretudo trata-se de valorizar o jornalismo profissional, que apura, que interpreta dados, que traz informação e conhecimento para a sociedade”, destacou Roberto Serquiz, presidente da federação. “Os jornalistas são de grande importância e têm o papel de interlocutores junto à sociedade”, completou.

Os participantes podem inscrever seus trabalhos em até dois eixos temáticos, respeitando as especificidades de cada categoria. O edital está disponível no portal da federação: fiern.org.br.

Na edição passada, o Sistema Tribuna de Comunicação foi destaque ao conquistar o primeiro lugar na categoria texto, com a série de reportagens ‘Tecendo Fios, transformando vidas’, produzida pela jornalista Margareth Grilo, editora de Economia, e pela repórter Líria Paz. Além disso, a matéria “Energias renováveis: presidente da Abeeólica destaca necessidade da participação feminina em toda cadeia produtiva”, produzida pela repórter Kayllani Lima Silva, levou o segundo lugar na categoria estudante.