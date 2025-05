Feto é encontrado em estação de esgoto em Natal

Um feto foi encontrado neste domingo (18) dentro de uma estação elevatória de esgoto da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), localizada em uma praça no bairro de Neópolis, na zona Sul de Natal. As informações são da Tribuna do Norte.

O corpo foi descoberto por funcionários da companhia durante um procedimento de manutenção da estrutura. Segundo relatos de moradores da região, uma mulher teria passado pela praça durante a madrugada e abandonado o feto no local. O material encontrado media cerca de 20 centímetros, compatível com aproximadamente 20 semanas de gestação.

A Caern informou que casos como esse são extremamente raros e que, diante da situação, seguiu o protocolo padrão de comunicar imediatamente as autoridades.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionados e estiveram no local para recolhimento do corpo e início da investigação.

Até o momento, a identidade da mulher citada pelas testemunhas não foi confirmada, e também não há informações sobre imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a movimentação na área. A Polícia Civil está à frente da investigação.