Festival Ribuliço reúne bandas potiguares neste sábado no formato online

Neste sábado (06), a partir das 19h, acontecerá o Festival Ribuliço online, transmitido através do Youtube. Uma prévia do festival está disponível no link: https://youtu.be/0zcxwGAqvcM.

O Festival Ribuliço é um festival de música que busca unir bandas da cena potiguar numa prévia de carnaval, sem sair de casa e com a cara do Nordeste.

“O festival é composto com bandas potiguares como forma de fomentar a cena musical potiguar para todo o Brasil e incentivar cada vez mais a formação de público para essas bandas. Além de ser um entretenimento e uma forma de levar alegria para as pessoas, com segurança sem sair de casa, já que não teremos os tradicionais festejos carnavalescos”. Destaca Mykaell Bandeira, coordenador do evento.

A festa será animada pelas bandas Ragganorte, Luísa e Os Alquimistas, Orquestra Greiosa, DuSouto e Potyguara Bardo e conta com estrutura de palco, iluminação e uma produção audiovisual planejada para apresentar um festival inesquecível com mais de 5h de live. A apresentação será comandada por Igor Fortunato e Penélope Dias.

O Festival é patrocinado pela Lei Aldir Blanc do RN, por meio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto, e do Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo.

SERVIÇO

O QUE? Festival Ribuliço – Online

QUANDO? Dia 06/02 (sábado)

ONDE? Canal do YouTube do Festival Ribuliço (https://youtu.be/0zcxwGAqvcM).

HORA? 19h.

Para mais informações: @festivalribulico

Realização: PARÊA Produções.