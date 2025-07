Festival Gastronômico de Martins é aberto com apoio do Governo do RN

A 17ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Martins foi oficialmente aberta nesta quinta-feira (10), no Centro Histórico da cidade serrana do Oeste Potiguar. O evento segue até domingo (13) com acesso gratuito, reunindo atrações musicais, gastronomia regional, feiras de artesanato e ações de valorização do meio ambiente e da cultura local.

Presente na abertura, a governadora Fátima Bezerra ressaltou a importância do festival para o desenvolvimento do turismo e da economia da região. “É uma alegria participar de mais uma edição do Festival de Martins, um dos mais tradicionais e charmosos do nosso Estado e do Nordeste. O Governo do Estado tem orgulho de ser parceiro por meio da Lei Câmara Cascudo, garantindo apoio essencial para a realização do festival”, afirmou.

A governadora também destacou o reforço na segurança pública durante o evento. “Por ser uma festa gratuita e com grande participação popular, fizemos questão de ampliar o efetivo da Polícia Militar e trazer a Polícia Civil com delegacia móvel, garantindo tranquilidade para moradores e visitantes.”

Segundo Fátima, o evento vai além da programação cultural: “O festival reúne música, cultura, gastronomia, artesanato e fomenta o turismo. Isso significa oportunidade e renda para a população. É um momento muito importante para Martins, que vive intensamente esses dias de festa.”

Além da cultura e da segurança, o festival também dá visibilidade a temas sociais relevantes. A Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEMJIDH) está promovendo a Campanha “Não é Não!”, com foco na prevenção e combate ao assédio. Nos quatro dias de festa serão distribuídos materiais informativos e adesivos com a mensagem da campanha. A Patrulha Maria da Penha também estará presente, oferecendo apoio e acolhimento em caso de necessidade.

O prefeito Paulo César Galdino celebrou a parceria com o Estado e a ampliação da estrutura do evento. “Aumentamos em 50% a estrutura do festival. Antes eram duas noites, agora são quatro. Isso gerou um impacto direto na economia do município, que dobrou.”

Secretária estadual de Turismo, Marina Marinho acompanhou a abertura e destacou o papel estratégico do festival na atração de visitantes. “Este é um festival que já se consolidou. Quando chegamos a Martins, sentimos a cultura viva, a gastronomia, as pessoas felizes. O apoio do Governo do Estado foi fundamental para que a Prefeitura dobrasse os dias do evento. Isso movimenta o turismo, gera emprego e renda, e torna o destino ainda mais atrativo não só para os potiguares, mas também para visitantes de outros estados do Nordeste e do Brasil”, afirmou.

Realizado com patrocínio do Governo do RN por meio de renúncia fiscal de ICMS, o festival captou R$ 374,3 mil via Programa Cultural Câmara Cascudo, com contrapartida de R$ 19,7 mil da Prefeitura. As empresas incentivadoras são Brisanet, Santa Lúcia e Coca-Cola. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 60 mil pessoas ao longo dos quatro dias.

A programação conta com shows de Nando Reis, Geraldo Azevedo, Maria Gadú e Zé Lezin, além de atrações regionais. Outro destaque é o concurso “O Melhor Prato do Ano”, que valoriza ingredientes locais como o caju e o suíno de sol.

No sábado (12), será lançada a pedra fundamental do Ecoposto do Monumento Natural Cavernas de Martins, unidade de conservação criada em 2022 e que abrange 92 cavidades com alto valor espeleológico, paleontológico e ecológico. A obra, orçada em mais de R$ 8 milhões, será financiada com recursos de compensação ambiental da implantação de parques eólicos.