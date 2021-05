Festival do tomate de Natal

Esquerda, direita, volver!

O apoio do ex-presidente José Sarney (MDB) para as eleições de 2022 está sendo disputado por Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Continência

Bolsonaro até prestou continência a Sarney semana passada, em sinal de respeito, enquanto o líder petista, que deseja o maranhense como rota de acesso ao centrão, afirma ser amigo dele e que o encontra com frequência.

Convergência

O interessante em tudo isso é observar que esquerda e direita convergem quando o quesito é apoio político, gravitando em torno dos mesmos interesses e das mesmas figuras que ocasionalmente um lado e outro abomina.

Haicais

O poeta, cronista, roqueiro e editor da revista eletrônica Tamarina Literária, Eduardo Ezus, anuncia a pré-venda do livro de sua autoria denominado “Terça Diminuta”. A obra composta por 44 haicais, estilo poético de origem japonesa, pode ser adquirido pelo WhatsApp (84) 98602-8344 ou pelas contas no Instagram da @ideia.cronica e de @eduardo.ezus. Leia mais detalhes aqui.

Outro poeta com Covid

O jornalista Caio Muniz informa por WhatsApp que o poeta Maurílio Santos está internado com Covid-19. Seu estado, embora não seja extremo, inspira cuidados. Fico na torcida certo de que terá uma rápida e plena recuperação.

Festival do tomate de Natal

Longe de mim, em pleno Dia Nacional da Liberdade de Expressão, criticar a simbologia das manifestações bolsonaristas realizadas dia 1º de maio, em Natal. A militância do PSL, comandada pelo coronel Hélio Oliveira, tem o sagrado direito de protestar contra atos da governadora Fátima Bezerra (PT) e dos ministros do STF. Agora, francamente, desperdiçar quilos e mais quilos de tomate com tanta gente passando fome, é de lascar o pino da grampola.

Paradoxo

A falta de planejamento causou uma espantosa aglomeração no Sesi de Mossoró, hoje pela manhã, de gente em busca de vacina contra a Covid-19. É paradoxal que as pessoas sejam obrigadas a se expor à contaminação pelo coronavírus na peleja por acesso ao imunizante. A fila de dobrar quarteirão foi documentada em vídeo por um cidadão residente no conjunto Vingt Rosado.

Improbidade

Falando nessa temática, o atraso na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 pode caracterizar ato de improbidade administrativa, segundo interpretação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Condenação

A empresa Refinasouto Sal Ltda – ME, com atividade em Grossos e Mossoró, foi condenada a pagar danos materiais e danos morais coletivos por transportar sal em caminhões carregados acima do limite de peso permitido

Direitos violados

A Ação Civil Pública subscrita pelo procurador da República Aécio Tarouco acusa a empresa de gerar danos ao patrimônio público, à ordem econômica e ao meio ambiente, além de violar os direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial dos usuários das rodovias federais.

Infrações e valores

Foram 11 autuações em BRs, de 2010 a 2012, mas o processo somente agora chegou ao fim, após julgamento de recurso ao STF. Em uma delas, havia 34% de excesso de peso. A empresa deve pagar R$ 110 mil por dano material e R$ 50 mil a título de danos morais coletivos.

Redes de drenagem

Os alagamentos causados pelas últimas chuvas revelam que o problema não será resolvido com a limpeza das redes de drenagem de Mossoró anunciada como um dos grandes feitos do início da gestão Allyson Bezerra (SD). Não sou engenheiro, mas parece lógico que a solução exige a “modernização” desse sistema, que deve ter sido construído há uns 40 anos.

Escolas estaduais

A governadora Fátima Bezerra (PT) entregou equipamentos, mobílias e itens de laboratório a escolas estaduais em Mossoró. A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) calcula que mais de 6 mil estudantes serão beneficiados.

Exclusão

Pesquisa realizada pelo Unicef afirma que a exclusão escolar aumentou na pandemia e que o Brasil pode regredir duas décadas no acesso de meninas e meninos à educação, especialmente na faixa etária que vai dos 6 a 10 anos.

Os excluídos

De acordo com o estudo, “Em novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos não tiveram acesso à educação no Brasil – número semelhante ao registrado no início dos anos 2000. Desses, mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos de idade, etapa em que a escolarização estava praticamente universalizada antes da COVID-19”. Chocante.

Toda Poesia

