Festival de música autoral tem inscrições prorrogadas até o próximo dia 07

O poeta Geová Costa prorrogou até o dia 07 de maio as inscrições ao Festival de Música Autoral da Região Costa Branca, um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, via Fundação José Augusto, do Governo do Estado.

Os compositores devem enviar seu material em áudio ou vídeo no link abaixo. A final deverá acontecer no dia 22 de maio e a premiação é de R$ 3 mil pro primeiro colocado; R$ 2 mil pro segundo e R$ 1 mil para o terceiro.

“Prorrogamos as inscrições para oportunizar que mais compositores possam participar. É uma grande oportunidade para os músicos da nossa região”, diz o poeta grossense.

Abaixo o link para inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28L0kCugmcXhPlZfQKi5ilGFZVysuZHSN_LfS-edkfwKQxQ/viewform