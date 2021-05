Festival de Música Autoral da Região Costa Branca divulga finalistas

Os organizadores do 1º Festival de Música Autoral da Região Costa Branca divulgaram nesta segunda-feira (18) os cinco finalistas para a grande final que acontecerá no próximo sábado (22), às 20h pelos canais de comunicação do Festival.

Os compositores André da Mata, de Mossoró, com a composição “Carreiro Bom”; Djavan Jackson, de Grossos, com “Solidariedade Musical”; Luanderson, de Grossos, com “Meu Mundo Brasil”; José Romero, de Mossoró, com a música “Piquê” e Symara Tâmara, de Mossoró, com a composição “Mais que Cidade, Mossoró é País” farão a grande final.

Um sexto colocado foi desclassificado após a constatação pela comissão organizadora de que a composição apresentada já havia figurado em um EP e também já havia sido divulgado em canais de internet, tirando assim o seu caráter de ineditismo, o que era vetado no regulamento.

O primeiro colocado receberá uma premiação de R$ 3 mil; o segundo R$ 2 mil e o terceiro será contemplado com R$ 1 mil. A iniciativa é um projeto do poeta, cantor e compositor Geová Costa, de Grossos, aprovado pela Lei Aldir Blanc, via Fundação José Augusto, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.