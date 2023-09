Festa do Boi 2023 deve gerar 65 milhões em negócios e reunir mais de 500 mil pessoas

A Festa do Boi, promovida pela Associação Norte Rio-Grandense de Criadores (Anorc) em parceria com o Governo do Estado, Sebrae, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Parnamirim. teve seu lançamento na manhã desta segunda-feira 18 no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim.

Prevista para acontecer de 07 a 14 de outubro, a Festa do Boi tem expectativa de reunir 500 mil pessoas, gerando R$ 65 milhões em negócios. Apenas durante a Festa são movimentados cerca de 3,5 mil empregos temporários, entre diretos e indiretos.

O evento ocupará uma área de 270 mil metros quadrados, incluindo espaços para exposições, leilões e julgamentos de animais, torneios leiteiros, provas de destreza, fazendinha, shows musicais, quiosques de comidas, barracas de souvenirs, parque de diversões, capacitações e oficinas técnicas e muito mais.

No local ao lado (anexo ao Gabinete), também será montada uma área gourmet com produtos produzidos por produtores potiguares – como mel, queijo, cachaça, entre outros.

Através da EMPARN haverá espaço de fazendinha com plantações diversas como milho, feijão e banana, distribuição de amostras de sementes e comercialização de sementes e mudas, além de vasta programação científica voltada para o agricultor familiar.

Pela EMATER haverá o Sítio Agroecológico com demonstração de plantio de algodão, além de milho e feijão, além da tradicional horta ecológica. Na Festa estará disponível uma unidade demonstrativa de apicultura, exposição de máquinas e a entrega de certificados para agricultores e extensionistas.

Serão promovidas, também, caravanas de agricultores familiares de várias regiões do estado durante todos os dias da semana, com produção de rodas de conversa e o início das atividades do projeto “Mulheres de Fibra” voltado para estimulação da produção entre mulheres da agricultura familiar.

SEDRAF

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf) realizará uma mostra de suas ações. Desde 2019, juntamente com a Emater-RN, promove o espaço chamado Fazendinha, gerenciado pela Emparn, com atividades formativas, exposições dos programas, e especialmente, a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar, que representa a diversidade da agricultura familiar do Rio Grande do Norte.

Alguns shows já confirmados:

Confira a seguir:

– Rey Vaqueiro

– Ferro na Boneca

– Giannini Alencar

– Edy Vaqueiro

– Brasas do Forró

– Na Pegada do Coyote

– Arnaldinho Neto

– Aleff Henrique

– Forró Meirão

– Klebinho Vaqueiro

– Léo Fernandes

– Melissa Farias

– Matheus Carvalho

– Pagode do Coxa