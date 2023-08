Festa do Bode: comerciantes habilitados devem comparecer à Seadru para pegar autorização

Secom/PMM

Nos dias 7 e 8 de agosto, comerciantes habilitados para trabalharem na Festa do Bode 2023 devem comparecer à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) para pegarem autorização de uso do espaço. No documento consta o número da barraca e a localização no perímetro da festa.

O horário para a retirada do documento será das 8h às 15h. Neste ano, 154 comerciantes estão habilitados. A 23ª edição da Festa do Bode ocorrerá de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá.

A efetivação da inscrição aconteceu na semana passada. Todos os nomes dos comerciantes habilitados foram publicados no site da Prefeitura de Mossoró.

DECRETO

O Decreto Municipal nº 6.866, de 27 de julho de 2023, proíbe a venda de bebidas acondicionadas em recipiente de vidro no local de realização da Festa do Bode 2023. O documento está publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM). A medida vale para o perímetro do Parque Armando Buá, local onde acontece o evento, e adjacências.

Durante o período da festa “fica expressamente proibida a posse, distribuição e comercialização de bebidas acondicionadas em recipientes de vidro, como garrafas, copos e similares”. O descumprimento da medida acarretará sanções disciplinares.