Festa do Bode 2025 terá concurso de leite e queijo de cabra

O Festival de Culinária Caseira de Queijos e Derivados será parte integrante da 25ª Festa do Bode e terá como foco os queijos produzidos com leite caprino e bovino. O concurso será dividido em duas categorias distintas: produtos feitos com leite de cabra e produtos feitos com leite de vaca, que concorrerão separadamente. A edição deste ano ocorrerá de 7 a 10 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá.

O concurso tem como principal objetivo fortalecer e incentivar os produtores rurais de Mossoró e região, promovendo: a valorização da produção artesanal e tradicional; a integração entre os diferentes elos da cadeia da caprinovinocultura; a difusão de conhecimentos e práticas culturais da agricultura familiar; e a troca de experiências entre produtores e técnicos.

Poderão participar produtores e produtoras rurais que residam em Mossoró ou em municípios pertencentes ao mesmo polo da cadeia produtiva. Cada categoria será avaliada por uma mesa julgadora composta por cinco avaliadores convidados pela Comissão Municipal. As notas variam de 5 a 10, com os seguintes critérios: aparência (50%): textura, coloração, aroma e apresentação; e sabor (50%).

O concurso de queijo de cabra terá premiação de R$ 1 mil. A festa é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), e faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias.