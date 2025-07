Festa do Bode 2025 tem atrações musicais divulgadas; confira

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) divulgou neste domingo (27) as atrações musicais da 25ª Festa do Bode, que será realizada de 7 a 10 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá. Os shows ocorrerão nos polos Vila do Forró, Vila do Bode, Recanto do Cordeiro e o Forró Fim de Feira.

As primeiras atrações se apresentam na quinta-feira. Um dos grandes nomes do momento é a dupla cearense Cláudio Ney e Juliana, que tocará no palco da Vila do Forró. No mesmo dia, o polo contará ainda com Arreio de Ouro e Kátia Cilene. O cantor Nonato Neto se apresentara na Vila do Bode.

Na sexta-feira (8) se apresentam no espaço Vila do Forró Bonde do Brasil e João Bandeira. Já no sábado (9) é a vez de Toca do Vale e Sirano e Sirino. Por fim, no domingo (19) José Orlando e André da Mata.

Os shows na Vila do Forró começam a partir das 20h30 (quinta, sexta e sábado). Em todos os dias também haverá atrações locais se apresentando no espaço e também nos demais polos do evento.

A festa é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura, e faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias.

CONFIRA ATRAÇÕES CULTURAIS DA 25ª FESTA DO BODE

QUINTA-FEIRA (7)

– Cláudio Ney e Juliana

– Arreio de Ouro

– Kátia Cilene

– Nonato Neto (Vila do Bode)

SEXTA-FEIRA (8)

– Bonde do Brasil

– João Bandeira

SÁBADO (9)

– Toca do Vale

– Sirano e Sirino

DOMINGO (10)

– José Orlando

– André da Mata