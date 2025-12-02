Festa de Santa Luzia contará com ponto de vacinação

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta segunda-feira (1), serviço de vacinação durante a Festa de Santa Luzia 2025. Até o dia 12 de dezembro, das 18h30 às 22h, a população terá acesso aos imunizantes.

A estratégia amplia a oferta dos imunizantes, em local e horários alternativos, facilitando o acesso ao serviço. Uma forma de aumentar os índices de cobertura vacinal no nosso município.

“Estamos em mais uma edição da Festa de Santa Luzia disponibilizando ponto extra de vacinação para a população. É importante que as pessoas aproveitem a oportunidade para colocar em dia o esquema vacinal, neste fim de ano, protegendo-se para festas de fim de ano e viagens de período de férias”, informou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

As vacinas são aplicadas conforme critérios e faixas etárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Cabe lembrar que dentre os imunizantes disponibilizados está Influenza (gripe), voltado para a população acima dos seis meses de idade.