Festa de Santa Luzia começa nesta sexta-feira (1º) em Mossoró; veja programação

Começa nesta sexta-feira (1º), em Mossoró, a festa de Santa Luzia, padroeira da cidade da região Oeste potiguar. O evento segue até o próximo dia 13 de dezembro.

A abertura oficial conta com uma carreata marcada para 18h, saindo da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição II.

Às 19h haverá uma missa e a cerimônia oficial de instalação da festa, celebradas por Dom Mariano Manzana na Catedral de Santa Luzia. Ainda haverá show com o cantor católico Thiago Brado.

A programação foi divulgada pela Diocese de Mossoró.

Veja a programação dos demais dias de festa:

Sábado (2) – Primeiro dia de novenário

Tema: ‘‘Serás pai de uma multidão de nações’’ (Gn 17, 4)

Noiteiros: Encontro de Casais com Cristo – ECC, Equipes de Nossa Senhora, Pastoral dos Condomínios, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Acolhida, Pastoral do Dízimo

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

9h – Missa com as crianças

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

14h – VII Caminhoneiros da Luz – saída do Posto SP na BR304, em frente a EBS, e chegada na Paróquia de São João Batista (Doze anos)

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Domingo (3) – segundo dia do novenário

6h – XIV Pedalada da Luz – Saída da Igreja de São José e chegada na Catedral de Santa Luzia

Tema: “Eu te envio ao faraó para que faças o meu povo, Israel, sair do Egito” (Ex 3,10)

Noiteiros: Paróquia São Paulo Apóstolo, Comunidade São Pe. Pio, Projeto Reviver, Movimento dos Focolares, Colégio Diocesano Santa Luzia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

9h – Missa na Catedral de Santa Luzia

11h – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Segunda-feira (4) – terceiro dia do novenário

Tema: “Levanta-te e come ! Ainda tens um caminho longo a percorrer (1Rs 19, 7)

Noiteiros: Área Pastoral São João Paulo II, Liga Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer – LMECC, Rede Feminina de Combate ao Câncer Mossoró e Região – RFCCMR, Associação Apoio ao Portador de Câncer Mossoró e Região – AAPCMR, Movimento Cursilhos de Cristandade – MCC, Mosteiro São Bento, Grupo Maria na Praça, CEBI – Centro de Estudos Bíblicos, Rotary Club

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

7h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

7h às 11h – Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Terça-feira (5) – Quarto dia do novenário

Tema: Irás a todos à quem eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar dizer (Jr, 1,7)

Noiteiros: Paróquia de São José, Projeto Esperança Pe. Guido Tonelotto, Movimento Apostólico Mãe Rainha de Schöenstatt, Terço dos Homens, Abrigo Amantino Câmara, Consagração a São José, Comunidade Obra Nova

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

7h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

7h às 11h – Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Quarta-feira (6) – Quinto dia do novenário

Tema: Concede-me a vida, pela qual suplico, e a vida do meu povo, pelo qual te peço (Est 7, 3)

Noiteiros: Paróquia da Sagrada Família, Infância e Adolescência Missionária – IAM, Ministros da Sagrada Comunhão – MESC, Comissão das Campanhas, Apostolado da Oração, COMIDI, Juventude Missionária

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

7h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

7h às 11h – Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Quinta-feira (7) – Sexto dia do novenário

Tema: Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados (Lc, 3,3)

Noiteiros: Paróquia São João Batista, Pastoral da Pessoa Idosa, Hora da Graça, Pastoral Catequética, Mãos Ensanguentadas de Jesus, Terço da Redenção, Pastoral Familiar, Comunidade Shalom, Pastoral dos Surdos

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

7h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

7h às 11h – Adoração na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

chegada no Restaurante Buscapé

16h – Novena.

16h30 – III Corrida da Luz Kids, na Praça Pr. Manoel Nunes Paz, em frente ao Museu Lauro da Escóssia

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Domingo (10) – Nono dia do novenário

5h30 – XVI Corrida da Luz, na Praça Pr. Manoel Nunes Paz, em frente ao Museu Lauro da Escóssia

Tema: Ide depressa dizer aos seus discípulos: ‘Ele ressuscitou (…)’ (Mt, 28,7)

Noiteiros: Paróquia Menino Jesus, Comunidade Católica Boa Nova, Comunidade Fides in Deum, Setor Diocesano de Juventude, Segue-me, Terço da Juventude, Equipes Jovens de Nossa Senhora, EJOC

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

9h – Missa na Catedral de Santa Luzia

11h – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

Segunda-feira (11) – 10º dia do novenário

Tema: Logo começou a proclamar nas sinagogas, que Jesus é o filho de Deus (At 9,20)

Noiteiros: Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Renascer, Lar da Criança Pobre de Mossoró, Pastoral do Batismo, Pastoral Social, Comissão dos Diáconos Permanentes, CÁRITAS, SEAPAC.

6h – Missa na Catedral de Santa Luzia

7h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

7h às 11h – Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

– Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivod o Mosteiro Santa Clara até a Catedral de Santa Luzia, com presença dos bispos Dom Mariano Manzana, administrador apostólico; Dom Luigi Bresan, arcebispo Emérito de Trento, na Itália; Dom Paulo Alves Romão, bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro

Cerimonial de encerramento da Festa de Santa Luzia 2023

8º Grande Sorteio de Santa Luzia – no encerramento da procissão