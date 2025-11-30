Festa de Santa Luzia 2025 é aberta em Mossoró com grande participação dos fiéis

A cidade de Mossoró viveu, domingo, um dos momentos mais aguardados do calendário religioso local: a abertura oficial da Festa de Santa Luzia 2025, tradição que há décadas mobiliza devotos e visitantes de toda a região Oeste do Rio Grande do Norte.

A programação inicial começou às 17h, com a concentração dos fiéis na Igreja Matriz de São José, de onde a caminhada seguiu pela Via Luminosa em direção à Catedral de Santa Luzia. A movimentação marcou o início das celebrações e reforçou o sentimento de devoção à padroeira da cidade.

Missa de Abertura e Cerimonial Oficial

A chegada à Catedral foi seguida pela Missa de Abertura, que reuniu centenas de fiéis. Logo depois, às 19h, foi realizado o Cerimonial Oficial de Instalação da Festa de Santa Luzia 2025, conduzido pelo Bispo Diocesano de Crato/CE, Dom Magnus Henrique Lopes. A presença do religioso conferiu ainda mais simbolismo ao momento que marca o início de mais uma edição da festa.

Em sua homilia, Dom Magnus destacou a importância da fé, da esperança e da união da comunidade mossoroense durante os dias de celebração, ressaltando o legado espiritual de Santa Luzia.

Show do Padre João Carlos encerrou a noite

Após as atividades religiosas, o público foi presenteado com uma apresentação especial do Padre João Carlos. O show trouxe louvores, mensagens de paz e emoção, criando um ambiente de celebração e reforçando o caráter cultural da festa.

Tradição e fé renovadas

A abertura da Festa de Santa Luzia 2025 reafirma o papel da celebração como um dos maiores eventos religiosos do estado, reunindo fé, cultura e tradição. Ao longo das próximas semanas, a programação seguirá com novenas, procissões, eventos culturais e ações sociais, fortalecendo ainda mais o vínculo da população com a padroeira.

A expectativa é de grande participação durante toda a festa, que movimenta não apenas o setor religioso, mas também a economia local, o turismo e a vida comunitária.

Foto: Glauber Soares