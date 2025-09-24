Festa de Santa Luzia 2025: Diocese divulga programação e atrações

A Paróquia de Santa Luzia de Mossoró divulgou a programação oficial da Festa de Santa Luzia 2025, que une fé, tradição e cultura.

A abertura acontece no dia 30 de novembro e segue até o dia 13 de dezembro, data dedicada à padroeira da cidade e da Diocese de Mossoró.

De acordo com o coordenador-geral da festa, padre Antoniel Alves da Silva, pároco da Catedral e vigário geral, o evento será um tempo de espiritualidade e de renovação da fé.

Entre as atrações religiosas, estão confirmados o show do Padre João Carlos, da Arquidiocese de Olinda e Recife, na abertura, e a apresentação das Irmãs Diocesanas, da Arquidiocese de João Pessoa, no dia 12 de novembro. Também foi anunciado o Oratório de Santa Luzia, que todos os anos atrai centenas de pessoas num espetáculo de história de fé, coragem e evangelização de Luzia.

O ponto alto será a Grande Procissão de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, quando milhares de fiéis sairão em caminhada do Mosteiro de Santa Clara até a Catedral, manifestando sua devoção à protetora dos olhos e exemplo de fidelidade a Cristo.

Momentos da Festa:

28 de setembro – início da peregrinação da Imagem de Santa Luzia;

8 de novembro – abertura da Lojinha de Santa Luzia; 22 de novembro – XIX Cavalgada da Luz;

29 de novembro – VII Caminhoneiros da Luz;

30 de novembro – abertura oficial da festa, com o show de padre João Carlos;

1º a 12 de dezembro – novenário em honra à Santa Luzia;

6 de dezembro – Revoada da Luz;

7 de dezembro – XVIII Corrida da Luz;

7 de dezembro – XIV Pedalada da Luz;

13 de dezembro – Grande Procissão de Santa Luzia.

A festa é considerada o maior momento de fé do povo mossoroense, que se reúne para agradecer, pedir bênçãos e renovar sua devoção à santa protetora.