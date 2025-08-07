Festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição será aberta nesta quinta

A Paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, localizada em Mossoró, se prepara para vivenciar mais uma edição da tradicional Festa da Padroeira, entre os dias 7 e 17 de agosto de 2025, com o tema “Guiados por Maria, somos peregrinos da Esperança”.

O evento religioso e cultural é um dos mais aguardados pela comunidade e reúne milhares de fiéis em momentos de oração, fé e confraternização.

A abertura da festa acontece no dia 7 de agosto (quinta-feira) com a seguinte programação:

• 18h – Concentração na Praça da Pirâmide para a procissão de abertura

• 18h30 – Início da procissão pelas ruas da comunidade

• 18h45 – Hasteamento das bandeiras, com a presença da Banda de Música Arthur Paraguai, da Prefeitura Municipal de Mossoró

• 19h – Celebração da Santa Missa e abertura oficial da festa

Durante os dez dias de festividades, a paróquia oferecerá uma programação variada com novenas, celebrações eucarísticas, adoração ao Santíssimo, atividades culturais e convivência fraterna, envolvendo toda a comunidade em um clima de devoção e alegria.

O ponto alto será no dia 17 de agosto, com a missa solene e procissão de encerramento, marcando o fim de mais uma jornada de fé e união sob a proteção da Mãe Imaculada. A Festa da Imaculada Conceição é, acima de tudo, um testemunho vivo da devoção mariana que atravessa gerações em Mossoró.

A Paróquia convida a todos para participar. “Venha celebrar conosco e renovar sua esperança guiado por Maria, nossa Mãe Imaculada.”

Blog Saulo Vale