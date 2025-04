Festa da Padroeira de Martins é incluída no Calendário Oficial do RN e reconhecida como Patrimônio Imaterial

A governadora do Rio Grande do Norte sancionou a lei que institui oficialmente a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição, realizada em Martins, no Calendário Oficial do Estado. A celebração, que acontece anualmente entre os meses de dezembro e janeiro, também foi reconhecida como Patrimônio Religioso, Cultural e Turístico Imaterial do Rio Grande do Norte.

A nova legislação reforça a importância histórica, cultural e espiritual da tradicional festa, que há gerações movimenta a cidade serrana, reunindo moradores, visitantes e fiéis em um dos eventos mais significativos da região.

Com a sanção, o Estado reconhece não apenas a dimensão religiosa da festividade, mas também seu valor como atrativo turístico e expressão viva da identidade cultural do povo de Martins.

A lei já está em vigor e representa uma conquista para toda a população martinense e para aqueles que preservam e valorizam as tradições religiosas do Rio Grande do Norte.