Fernando Diniz aceita proposta e vai comandar o Vasco pela segunda vez

Vasco e Fernando Diniz acertaram as tratativas e ele será o novo treinador da equipe para a sequência da temporada.

O técnico, de 51 anos, firmou contrato com o clube carioca até o fim de 2026 e deve ser apresentado na próxima segunda-feira (12).

Retorno à Colina

Essa será a segunda passagem de Diniz pelo Cruzmaltino. Em 2021, ele comandou o time na disputa da série B do Campeonato Brasileiro — foram 12 partidas, somando quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Com 41,6% de aproveitamento, Diniz não conseguiu levar o clube ao acesso.

Últimos trabalhos

O treinador está livre no mercado desde a saída do Cruzeiro, em fevereiro deste ano. Diniz comandou o clube mineiro em 20 jogos, com 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas — aproveitamento de 35%.

Com passagem por grandes clubes como Fluminense, São Paulo e Santos, o técnico acumula títulos como Campeonato Carioca (2023), Copa Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

Diniz também esteve à frente da Seleção Brasileira com um desempenho abaixo do esperado— em seis jogos, o treinador conquistou somente duas vitórias, com um empate e três derrotas.

Agora, no Vasco, Diniz reencontra um clube pressionado por resultados e em busca de estabilidade na temporada.