Fernanda Brum, Anderson Freire e Davi Sacer são atrações do “Mossoró Sal & Luz” 2024; confira programação

O “Mossoró Sal & Luz”, maior festival gospel do Rio Grande do Norte, chega a sua terceira edição com uma programação ampliada, que será realizada de 17 a 20 de julho, na Estação das Artes Elizeu Ventania e também no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, onde será instalada a “Arena Sal & Luz”, uma das novidades deste ano. Os detalhes do evento foram apresentados na noite desta terça-feira (16), em solenidade realizada no Hotel VillaOeste.

Grandes atrações nacionais, regionais e locais se apresentarão no palco da Estação das Artes durante quatro dias. Abrindo a programação, no dia 17 de julho, os artistas Anderson Freire, Fernanda Brum e Cícero Oliveira cantarão os seus maiores sucessos. Cícero, inclusive, abrilhantou a noite de lançamento do “Mossoró Sal & Luz” 2024.

“Hoje o meu coração já celebrou muito com o que a gente viu aqui. Estou com uma expectativa muito grande e tenho certeza que todo mundo se surpreendeu com as atrações. Fazer parte desse conjunto de cantores escolhidos é um privilégio. Estou aqui disponível para servir a vocês com alegria e abençoar mais ainda essa cidade linda que é Mossoró”, afirmou.

No dia 18 de julho, será a vez de Alice Maciel, Maria Marçal e Cassiane animarem e emocionarem o público na Estação. A programação do evento segue no dia 19 de julho, quando se apresentam Mikéias Cruz, Davi Sacer e a banda Som e Louvor.

Encerrando a temporada de shows, no dia 20 de julho, subirão ao palco as atrações Isadora Pompeo, Chagas Sobrinho, Leandro Borges, Valesca Mayssa e a banda Morada. Todas as noites, artistas locais também estarão presentes na Estação das Artes.

Nesta edição, o evento contará ainda com a “Arena Mossoró Sal & Luz”, espaço que será montado no Teatro Municipal Dix-huit Rosado e onde ocorrerão palestras, exposição de livros e shows com bandas locais. A programação começa às 15h, nos dias 19 e 20 de julho. Uma das atrações já confirmadas é o pastor Josué Gonçalves, autor de 23 livros, incluindo o best-seller “104 erros que um casal não pode cometer”.

O Secretário municipal de Cultura, Frank Felisardo destaca o quanto o festival cresceu, atraindo a atenção de pessoas de outros estados. “Hoje ele se torna um evento que extrapolou os muros do Estado. Já tive contato com pessoas da Bahia, da Paraíba, do Pernambuco. É um evento que consegue fechar uma lacuna que Mossoró tinha nessa expressividade cultural, que é histórica, quando a gente trabalha música e religião, sendo duas grandes expressões da cultura de um povo”, frisou.

Programação “Mossoró Sal & Luz” 2024

17 de julho

Cícero Oliveira

Fernanda Brum

Anderson Freire

18 de julho

Alice Maciel

Maria Marçal

Cassiane

19 de julho

Mikéias Cruz

Davi Sacer

Som & Louvor

Isadora Pompeo

20 de julho

Chagas Sobrinho

Leandro Borges

Morada

Valesca Mayssa

Presença de artistas locais todas as noites e também na Arena “Mossoró Sal & Luz”