FERJ anuncia alteração no horário do clássico entre Vasco e Flamengo

O clássico entre Vasco e Flamengo, que acontece neste sábado (15/2), válido pela penúltima rodada do Campeonato Carioca sofreu alteração no horário. Anteriormente, o clássico carioca estava programado para acontecer às 16:30, porém, com a alteração, será às 21h45 da mesma data.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) justificou que alteração se deu por solicitação dos detentores dos direitos comerciais e de transmissão da partida, uma vez que teria problemas na grade para exibição da partida. Outra razão mencionada para que ocorresse a alteração é referente às fortes temperaturas no Rio de Janeiro. Em nota, o clube rubro-negro se posicionou sobre o tema:

”Baseado em relatos dos jogadores e profissionais da comissão técnica, o Clube de Regatas do Flamengo enviou, nesta manhã de segunda-feira (10), uma solicitação à FERJ e aos detentores de direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2025 acerca da programação dos jogos. O pedido foi para que reavaliassem o horário das 16h30, visto que o calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro tem impacto direto na performance e saúde dos atletas”.

Nesta segunda-feira (10/2), o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa – RJ, às 20h. Até o confronto diante do Fluminense, que aconteceu em Brasília na última quarta-feira (4/2), o time comandado por Fabio Carille era a única equipe invicta da competição e assumia a ponta da tabela do Campeonato Carioca. O confronto foi uma realização Metrópoles Sports. Com a derrota, o time caiu para a terceira colocação e busca retomar a liderança no confronto de hoje e no clássico contra o Flamengo.

O Rubro-Negro assume a vice-colocação com 14 pontos, e antes de enfrentar o Vasco, encara o Botafogo, nesta quarta-feira (12/2), no Maracanã.

A diferença na pontuação das equipes é de apenas um ponto. Os confrontos de Vasco e Flamengo no meio da semana podem trazer um cenário de decisão ainda maior para o clássico carioca, uma vez que o time que sair vencedor no duelo tem a chance de ter uma melhor classificação e enfrentar um oponente mais fraco na fase posterior.

A notícia sobre a alteração no horário do duelo não repercutiu bem no Rio de Janeiro. Apesar de jogarem em clima mais agradável e propício para o duelo, muitos torcedores se revoltaram devido à locomoção e segurança.