Femea terá edição natalina neste fim de semana

A Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs, FEMEA, que reúne mulheres empreendedoras e artesãs de Mossoró, está na 4ª edição com o tema especial de Natal. A feira acontecerá nos dias 24 e 25 de Novembro, no Corredor Cultural da cidade, e contará com 100 expositoras que vão mostrar seus produtos e serviços nas áreas de moda, beleza, gastronomia, artesanato, decoração e muito mais.

Um dos destaques da feira é o desfile kids que vai apresentar as tendências da moda infantil para o Natal. O evento será realizado dia 24 às 19h com a participação de crianças de 6 a 10 anos, que vão desfilar com looks das marcas expositoras.

A FEMEA também tem um caráter social e solidário. Nesta edição, o evento vai arrecadar brinquedos para doar a instituições que atendem crianças carentes no Natal. Além disso, a feira vai promover a campanha de arrecadação de ração pet para doar a instituições da cidade que acolheram animais de rua.

A Feira é uma realização pelo grupo Mulheres e Cia, que reúne mais de 320 mulheres empreendedoras de Mossoró e região. A idealizadora da feira é Micheli Angélica, que é líder do grupo e também empresária do ramo de moda.

