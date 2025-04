Felipe Neto anuncia pré-candidatura à Presidência

O influenciador digital Felipe Neto anunciou, na tarde desta quinta-feira 3, sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Eu precisava ter um olhar de fora. Como em toda a minha carreira, baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu maior anseio de ser um guardião da verdade”, disse Felipe Neto ao explicar seu afastamento de temas políticos nos últimos anos.

O youtuber afirmou que sua candidatura não é motivada por vaidade. “Eu anuncio minha pré-candidatura à Presidência da República, e esse não é um gesto de vaidade”, declarou. Ele acrescentou que já possui estabilidade financeira e reconhecimento profissional. “Quero ser presidente porque, embora seja um homem de fora da política, possuo a maior arma do nosso tempo: o uso das redes”, afirmou.

Durante o anúncio, Felipe Neto revelou o projeto de uma nova rede social chamada Nova Fala, que, segundo ele, servirá como um canal para captar preferências e necessidades da população. “Uma espécie de laboratório onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede informações para que possamos compreender as preferências e necessidades do povo brasileiro”, explicou.

Ele também comparou a função de um governante à de um pai. “Assim como um pai precisa vigiar um filho para educá-lo bem, é isso que um líder de uma nação precisa fazer. Quero ser para o povo brasileiro um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais para isso, quero ser como um irmão mais velho”, declarou.

O influenciador prometeu divulgar mais detalhes sobre suas propostas em um novo vídeo, que será publicado ao meio-dia desta sexta-feira (4). O anúncio gerou repercussão nas redes sociais, com internautas questionando a veracidade da candidatura e levantando hipóteses de que se trate de uma paródia.