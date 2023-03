Feirão de Negociação da Neoenergia Cosern é prorrogado até o final de março

Comunicação Cosern



A Neoenergia Cosern prorrogou até o dia 31 de março o Feirão de Negociação. Lançado no dia 15 (Dia do Consumidor), o Feirão está acontecendo nas 13 Lojas de Atendimento, na Agência Virtual no site da distribuidora ( www.neoenergiacosern.com.br​ ) e no WhatsApp da distribuidora (3215-6001).

“Em homenagem ao mês do consumidor, vamos oferecer a possiblidade de negociar débitos daqueles clientes que tem duas ou mais faturas vencidas há mais de 60 dias, com entrada de 20% e o restante em até 11 vezes com juros 1,50%, com as parcelas sendo incluídas nas próximas fatura de energia”, explica Thelmo Varela, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Cosern. “O cliente também tem a opção de parcelar os débitos em até 12 vezes no cartão de crédito, com juros praticados por cada bandeira”, complementa.

A estimativa da Neoenergia Cosern é que pelo menos 114 mil consumidores poderão se beneficiar do Feirão. Para facilitar a negociação, a distribuidora reforça a orientação de que os clientes sempre mantenham os dados cadastrais atualizados. Isso pode ser feito pelo site, no telefone 116 ou nas próprias Lojas de Atendimento.

Sobre a Neoenergia Cosern

Reconhecida como a distribuidora com a Melhor Gestão Operacional, a Melhor Qualidade do Fornecimento, o Melhor Modelo de Gestão e a Melhor Ouvidoria do Brasil em premiações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) e Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) em 2022, a Neoenergia Cosern está presente nos 167 municípios potiguares. Detém uma área de concessão de 53 mil quilômetros quadrados e atende 1,5 milhão de clientes (3,5 milhões de habitantes).

