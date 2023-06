Feirão da empregabilidade oferecerá 150 vagas de emprego em Mossoró

ASSECOM/RN

A Subsecretaria do Trabalho da SETHAS por meio do SINE/RN e em parceria com a empresa AeC, realizam em Mossoró nesta terça, 27 de junho, o I Feirão da Empregabilidade com oferta de 150 vagas de emprego para jovens acima dos 18 anos.

O I Feirão da Empregabilidade será realizado no Shopping Estação das 9h às 16h, com seleção presencial. Esta é a primeira parceria da Subsecretaria do Trabalho da SETHAS com a AeC, empresa da área de tecnologia com 31 anos de atuação no mercado com know-how em vendas, atendimento, backoffice, cobrança, retenção e vendas.

Todos os selecionados serão contratados imediatamente como atendente para trabalhar na unidade da AeC em Mossoró. A empresa oferece benefícios como planos de saúde e odontológico.

Empregos

O Feirão da Empregabilidade faz parte da nova dinâmica de atuação do Governo do Estado por meio da Subsecretaria de Trabalho da SETHAS.

Segundo a subsecretária do Trabalho, Joana D’Arc Dantas, o foco do Governo Fátima Bezerra neste momento é a política estadual do trabalho, que inclui uma aproximação maior com os empresários para que estes ofertem suas vagas de emprego por meio do Sistema Nacional de Empregos (SINE) no RN.

Joana D’Arc Dantas destaca que na solenidade de posse do Conselho Estadual de Trabalho Emprego e Renda (CETER/RN) para o biênio 2023-2025, no último dia 22 de maio, a governadora Fátima Bezerra convidou os empresários e suas representações no Rio Grande do Norte a mobilizarem vagas de ofertas de emprego por meio da Subsecretaria de Trabalho da SETHAS, responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Empregos (SINE) no Estado.

Na solenidade, ressalta a subsecretária do Trabalho, foram assinados Termos de Cooperação da Política Estadual do Trabalho do RN para qualificação profissional e intermediação de mão de obra com a Fecomércio, as secretarias de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e da Educação (SEEC) e a Carta de Intenção com o Instituto Metrópole Digital para letramento digital.

Joana D’Arc Dantas frisa que a Subsecretaria do Trabalho está ampliando sua atuação para fomentar a empregabilidade e, nessas ações, é imprescindível a colaboração do setor empresarial como faz agora a AeC, ofertando vagas de empregos por meio do SINE RN.

I FEIRÃO DA EMPREGABILIDADE DE MOSSORÓ

Subsecretaria do Trabalho da SETHAS/SINE RN

Empresa AeC

Quando?

Terça-feira, 27 de junho.

Onde?

Shopping Estação, na Av. Alberto Maranhão, centro, das 9h às 16h, na sede do SINE.

O que é o Feirão?

É um processo de seleção presencial para 150 vagas de atendente para trabalhar na unidade da AeC de Mossoró.

O que a empresa oferece?

Remuneração compatível com o mercado, planos de saúde e odontológico entre outros benefícios.

O que o(a)s candidato(a)s precisam para concorrer às vagas?

Ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de Internet e documentos de identidade.