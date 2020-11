Feira virtual aproxima interessados em estudar na Suécia

este sábado, dia 07 de novembro, a partir das 16h (com duração de 4 horas), acontece a Study in Sweden Américas, feira virtual gratuita voltada para estudantes interessados em estudar em Universidades Suecas a partir de agosto e setembro de 2021, realizado pelo Swedish Institute com apoio da Swedcham Brasil e Swedcham Young Professionals. A feira faz parte da Innovation Weeks, semanas que envolvem ações de inovação e parcerias entre o Brasil e a Suécia.

A Study in Sweden acontecerá em 5 diferentes regiões do globo e, no caso das Américas, o Brasil terá uma sala exclusiva, a Team Sweden no Brasil, com representantes do Consulado, da Embaixada e da Câmara Sueca disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliar no que for preciso.

O interesse por estudar na Suécia tem sido global e, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Sueco com os mais de 10 mil estudantes internacionais, o estilo de vida do país, com foco na sustentabilidade e na igualdade de direitos, independentemente de classe, gênero, país de origem ou preferências sexuais, além de uma educação excelente a um custo acessível e um equilíbrio único entre vida profissional e pessoal, são os principais atrativos da Suécia, que hoje conta com alunos vindos de mais de 117 países.

Para quem optar por esse destino de estudos, poderá contar com mais de mil programas ministrados em inglês, em 39 universidades para escolher. Alguns dos segmentos mais populares são: engenharia, TI, negócios, design, relações internacionais e direitos humanos. Durante a feira, os estudantes poderão conhecer, tirar dúvidas e conversar com representantes de universidades como: Lund University, KTH Royal Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Halmstad University, Stockholm School Of Economics, Linköping University, University West, Universidade de Estocolmo, Universidade de Gotemburgo, entre muitas outras.

Para participar da Study in Sweden, basta acessar o link: https://studyinsweden.easyvirtualfair.com/ e se inscrever.