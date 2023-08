Feira do Livro de Mossoró supera expectativas

Agecom/Uern

A 17ª Feira do Livro de Mossoró surpreendeu positivamente em variedade de títulos, volume de vendas e em presença de visitantes. O evento foi realizado de 02 a 05 de agosto e, pelo segundo ano seguido, aconteceu no Campus Mossoró da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

Além de exposições, vendas e lançamentos de livros, o evento contou com rodas de conversas com autores e programação cultural.

O jornalista Rilder Medeiros, organizador da Feira do Livro, conta que todos os expositores ultrapassaram a meta de vendas no evento. Muitos deles venderam, no primeiro dia, mais que o evento do ano passado inteiro.

“Tivemos a Feira com a maior variedade de títulos, com as livrarias representando editoras de todo o Brasil. O público também foi bem maior do que o que esperávamos. A 17ª Feira do Livro de Mossoró surpreendeu positivamente em tudo”, avalia.

Para o titular da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Uern, professor Esdras Marchezan, a parceria entre a organização e a Universidade foi, mais uma vez, um sucesso.

“Acredito que essa edição teve uma movimentação maior de pessoas também porque teve a Prefeitura de Mossoró como parceira. Além dos professores da rede estadual, tivemos a rede municipal e mais estudantes também. O intuito da Feira é fazer as pessoas circularem nesse ambiente, participando de atividades, de leitura, culturais e tendo contato com o livro, principalmente as crianças, seja um cordel ou um livro didático. É o segundo ano de uma parceria que só tem a crescer”, comentou.