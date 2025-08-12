Feira do Livro de Mossoró recebe lançamento de obra sobre preconceito contra o Nordeste

A Feira do Livro de Mossoró será palco, na quinta-feira (14), às 19h30, do lançamento de “Só sei que foi assim: a trama do preconceito contra o povo do Nordeste”, de Octávio Santiago, publicado pela Autêntica no final de maio. A programação inclui um bate-papo sobre o tema com os jornalistas Rilder Medeiros e João Paulo Cirilo.

A obra investiga as raízes históricas e culturais que sustentam o preconceito contra nordestinos, analisando como narrativas e estereótipos se formaram e continuam a moldar o olhar do Brasil sobre a região. Lançado em São Paulo, durante a Feira do Livro, o trabalho ganhou repercussão nacional e esgotou sua primeira tiragem em apenas 29 dias. Nas três primeiras semanas, também figurou entre os mais vendidos da Amazon.

O encontro em Mossoró promete aprofundar o debate e abrir espaço para reflexões sobre identidade, memória e resistência cultural no Nordeste.