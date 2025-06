Feira do Livro de Mossoró celebra 20 anos e terá investimento de R$ 535 mil em livros para estudantes da rede estadual

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC), lança nesta quarta-feira (25) a 20ª edição da Feira do Livro de Mossoró. O evento, que se tornou um dos mais relevantes do calendário literário do estado, será apresentado oficialmente às 9h, na Sala Multiuso da Biblioteca Central da UERN, em Mossoró.

A edição de 2025 é especial: marca duas décadas de história da feira, que anualmente reúne autores, leitores, educadores e o público em geral em torno da valorização da leitura e da cultura. Este ano, o evento contará com a participação de 245 escolas da rede estadual, beneficiando mais de 65 mil estudantes com ações de incentivo à leitura por meio do programa RN Literário, que irá investir R$ 535 mil na aquisição de livros.

Durante o lançamento, a SEEC apresentará a nova identidade visual da feira, os primeiros nomes confirmados na programação e as ações especiais planejadas para marcar os 20 anos do evento. A expectativa é de que a Feira do Livro de Mossoró continue a fortalecer a formação de leitores e ampliar o acesso à literatura em todas as regiões do estado.

