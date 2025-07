Feira do Livro de Mossoró abre cadastro para escolas

As escolas públicas e privadas já podem se inscrever para visitar a Feira do Livro de Mossoró 2025 com seus alunos, em turmas organizadas por turno. A iniciativa é voltada a diretores, coordenadores e professores interessados em ampliar o repertório cultural de suas turmas por meio do acesso à literatura e às múltiplas linguagens artísticas presentes no evento.

A visita escolar é uma oportunidade de proporcionar aos estudantes atividades que estimulam o hábito da leitura e o contato direto com as obras literárias e seus autores.

É importante ressaltar que o cadastro não restringirá o acesso ao evento que poderá ser feito independente disso, mas sim permitirá que a organização da Feira possa recepcionar melhor os professores e alunos conforme a sua faixa-etária, possibilitando assim uma atenção maior com atividades para eles e melhor estrutura.

O cadastro já pode ser feito de forma simples e gratuita por meio de um formulário disponível no link (tinyurl.com/cadastroescolasflim2025), que também está na bio do instagram do evento (@flmossoro). As vagas são limitadas por turno e o transporte é de responsabilidade das instituições de ensino.

A Feira do Livro de Mossoró 2025 que celebra seus 20 anos, acontecerá entre os dias 11 e 15 de agosto, na Faculdade de Educação no campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e contará com uma programação diversificada, incluindo atividades infantis, lançamentos de livros, oficinas, bate-papos com autores, apresentações culturais, editoras e livrarias, vivências que intensificam o prazer da leitura em público de todas as idades, desde a infância.