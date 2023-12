Feira de Vinil Mossoró será realizada amanhã na Cervejaria Cabocla

Amanhã (2/12), a partir das 16h, será realizada a primeira edição da Feira de Vinil de Mossoró. O evento, que conta com a organização do Clube dos 5 – coletivo formado por cinco lojas de discos de Mossoró – acontece na Cervejaria Cabocla (Av. Alberto Maranhão, 694 – Centro) e é aberto ao público.

A atividade tem como objetivo fortalecer a cultura do vinil em Mossoró e viabilizar uma maior interação entre colecionadores e vendedores. Além de vinil, também serão comercializadas fitas K7, cd’s, livros e antiguidades em geral.

José Amaral, que é dono do Sebo Supremo Vinil – um dos membros do Clube dos 5 – destaca a importância da iniciativa e convida todos e todas a participar do evento.

“Há algum tempo, através do trabalho realizado pelo Clube do Vinil de Mossoró, temos visto que a cultura do vinil tem se fortalecido muito na região. Sentíamos a falta de um evento que reunisse os vendedores e vendedoras e tivesse como objetivo a comercialização e troca de vinis. Nossa ideia é que, a partir de agora, possamos realizar uma feira mensal em Mossoró, agrupando cada vez mais colecionadores e aficionados por mídia física”, destacou Amaral.

Formam o Clube dos 5 as lojas: Supremo Vinil, Sebo Araçá Azul, Velho Punk Discos, Sebo Outsiders e Valew Plásticos. Todas as lojas são virtuais e podem ser encontradas pelo Instagram.