Feira de Livros e Quadrinhos de Natal completa 10 anos

A Feira de Livros e Quadrinhos de Natal (FLiQ Natal) completa este ano 10 anos. Uma década de muita cultura, promovendo e estimulando os quadrinhos, a leitura e a produção literária e buscando sempre novas formas de potencializar a arte e a educação no Rio Grande do Norte. A edição de 2021 vai acontecer de forma presencial e on-line, com foco central na literatura potiguar.

O evento será realizado de 26 a 29 de agosto no Parque das Dunas, das 8h às 17h horas e contará com mais de 50 horas de atividades culturais gratuitas. Serão palestras, debates, cordel, oficinas, lançamentos de livros, quadrinhos, sessões de autógrafos e apresentações artísticas. Participarão ainda as editoras locais Jovens Escribas, Cooperativa Cultural da UFRN, Artbook, Sebo Vermelho, Cata Livro, Cuscuz HQ e CJA. Toda programação será aberta ao público e gratuita.

“A pandemia impõe limites à realização de grandes eventos. Iremos fazer este ano uma Feira mais compacta que as anteriores, respeitando todas as normas sanitárias, porém bem atraente para o público, com uma rica e diversificada programação cultural, valorizando os artistas locais e estimulando a cultura no nosso estado”, afirma o coordenador da FLiQ, Osni Damásio.

A 10ª FliQ respeitará todas as medidas e protocolos de prevenção e distanciamento, incorporando medidas de saúde e segurança em suas apresentações, com uso obrigatório de máscaras, e limite no número de inscritos nas oficinas e a disponibilização de álcool em gel nas apresentações.

A Feira de Livros e Quadrinhos de Natal tem o patrocínio do Governo do Estado-Lei Câmara Cascudo, Prefeitura de Natal-Lei Djalma Maranhão, Unimed Natal, Arena das Dunas, 3 Corações-Santa Clara, e apoio do IDEMA-Parque das Dunas, Funcarte e Fundação José Augusto.

A programação de atividades e a lista completa com as atrações da feira estarão em breve disponíveis no site oficial do evento, através do link:www.fliqnatal.com.br/.