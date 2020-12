Feira de Artesanato no Túnel de Luz será iniciada nesta terça, 15

A Feira de Artesanato no Polo Túnel de Luz será iniciada nesta terça-feira, 15. Ao todo serão 15 expositores, que estarão no local das 17h às 20h, até o dia 25 deste mês, com os mais diversos produtos, desde artesanato à comida regional.

Os expositores fazem parte dos projetos Fazendo Arte e Geração de Oportunidades, realizados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude. “O projeto Fazendo Arte se faz presente com uma pequena mostra, tanto em trabalhos manuais, como na comida regional. É uma forma de valorização não só da comida e das artes, mas do próprio artesão mossoroense”, destacou Naide Bessa, coordenadora do projeto.

Este é o segundo ano de participação dos projetos dentro da programação do Mossoró Terra de Luz. O Túnel de Luz está localizado na Avenida Rio Branco, na calçada da Estação das Artes Elizeu Ventania.