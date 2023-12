Fecomércio premia jornalistas e estudantes na edição de 2023 do Prêmio Fecomércio RN de Jornalismo

O Sistema Fecomércio premiou, na tarde desta segunda-feira 4, jornalistas e estudantes durante a edição de 2023 do Prêmio Sistema Fecomércio RN de Jornalismo.

Com a temática “A importância do Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac no fomento ao empreendedorismo e ao desenvolvimento socioecônomico potiguar”, a entidade premiou em seis categorias: Jornalismo Impresso, Jornalismo Online, Especial Estudante, Fotojornalismo, Telejornalismo e Radiojornalismo.

Os primeiros lugares de cada categoria foram premiados com R$ 6 mil e os segundos lugares com R$ 3 mil. O vencedor da categoria estudante ganhará R$ 2 mil.

Já o vencedor geral, escolhido entre os ganhadores de todas as categorias, ganhou um prêmio extra no valor de R$ 3 mil, que se somará ao valor ganho da respectiva categoria.

O Prêmio

O Prêmio Sistema Fecomércio RN de Jornalismo é uma iniciativa voltada para o reconhecimento e valorização do trabalho de profissionais de imprensa que se destacam na cobertura de temas relacionados ao Comércio, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte. O prêmio também engloba o reconhecimento de trabalhos desenvolvidos pela Fecomércio, Sesc e Senac no RN.