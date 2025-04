FBI prende juíza dos EUA acusada de impedir detenção de imigrante; magistrada é liberada horas depois

O FBI prendeu nesta sexta-feira (25) uma juíza dos Estados Unidos acusada de tentar obstruir uma operação de detenção de imigrantes. A magistrada foi liberada após comparecer a um tribunal federal.

O anúncio da prisão da juíza foi anunciado pelo próprio diretor do FBI, Kash Patel — indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para o cargo. A magistrada presa, Hannah Dugan, pertence ao Tribunal Federal de Milwaukee, capital do estado do Wisconsin.

“O FBI prendeu a juíza Hannah Dugan, em Milwaukee, Wisconsin, sob a acusação de obstrução — após evidências de que a juíza Dugan obstruiu uma operação de prisão de imigrantes na semana passada”, disse Patel.

Segundo Patel, Dugan ordenou que agentes de seu tribunal deixassem que Eduardo Flores Ruiz, um imigrante mexicano, escapasse da prisão. Ruiz foi preso em seguida por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), que o perseguiram a pé.

Horas após ser presa, no entanto, Dugan foi liberada após comparecer a uma audiência em um tribunal federal. O FBI não se pronunciou sobre sua soltura.

“Acreditamos que a juíza Dugan intencionalmente desviou agentes federais do indivíduo a ser preso em seu tribunal, Eduardo Flores Ruiz, permitindo que o indivíduo — um imigrante ilegal — escapasse da prisão”, afirmou o diretor do FBI.