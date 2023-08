Faustão: “Sinto como se o meu coração batesse mais forte, é uma sensação única”

De acordo com o colunista do portal UOL, Faustão estava com a voz vigorosa. “Estou me sentindo ótimo. Por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu”, disse.

Faustão teve prioridade na fila do transplante. A cirurgia levou quase três horas e foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

TRANSPLANTE DE CORAÇÃO

Fausto Silva estava na fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde) para o transplante desde o dia 8 de agosto. Nas redes sociais, Luciana Cardoso, mulher do apresentador, se manifestou sobre os questionamentos a respeito da agilidade do processo do transplante para o comunicador. “Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023”, disse.