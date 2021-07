Fatos históricos, datas comemorativas e feriados do mês das Olimpíadas

Julho de 2021

1

Dia Mundial das Bibliotecas – é o resultado do manifesto da Unesco sobre bibliotecas públicas, cujo documento foi aprovado em Paris, França, no dia 29 de novembro de 1994. Deste modo, a Unesco proclamou oficialmente a crença da entidade nas bibliotecas públicas como fomentadoras da promoção da paz e do bem-estar da sociedade

Dia Internacional do Reggae – o dia foi inspirado por Winnie Mandela durante sua visita oficial à Jamaica, em julho de 1991, com o marido Nelson Mandela, logo após a libertação dele da prisão. O reggae também tem outra data comemorativa: 11 de maio foi instituído como Dia Nacional do Reggae, por meio da Lei n° 12.630/2012, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff – a data corresponde ao dia da morte do cantor Bob Marley

Guerra Fria: o Pacto de Varsóvia é oficialmente dissolvido em uma reunião em Praga (30 anos) – o Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia, foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do Leste Europeu e pela União Soviética, países estes que também ficaram conhecidos como bloco do leste

2

Criação no Brasil do primeiro Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, vindo a se transformar futuramente no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (165 anos)

Morte do escritor estadunidense Ernest Hemingway (60 anos) – agraciado com o Nobel de Literatura em 1954 e autor das obras Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar

3

Morte do cantor, compositor e poeta estadunidense James “Jim” Douglas Morrison (50 anos) – conhecido como o vocalista da banda de rock The Doors

4

5

6

Morte do seringueiro maranhense e fundador da doutrina do Santo Daime Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu (50 anos)

7

8

Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico – a primeira data foi sancionada em 2001, pela lei nº 10.221; e a segunda, em 2008, através da lei nº 11.807. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país

9

10

No Rio de Janeiro, é o Dia Estadual do Frescobol

Nascimento do advogado e político brasiliense Ibaneis Rocha Barros Junior (50 anos) – filiado ao MDB e atual governador do Distrito Federal

Dia Mundial da Lei – surgiu com a intenção de lembrar a importância do cumprimento do Direito, em 1965, quando muitas nações adotaram a ideia do então presidente dos Estados Unidos da América, Dwight D. Eisenhower, que, em 1958, instituiu o 1º de maio como Dia da Lei no país

11

12

Nascimento do sambista e compositor fluminense Almir de Souza Serra, o Almir Guineto (75 anos) – um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal

Nascimento do economista e ex-ministro da Fazenda fluminense Eugênio Gudin (135 anos) – em 1944, foi designado pelo então ministro da Educação, Gustavo Capanema, a redigir o projeto de lei que institucionalizou o curso de economia no Brasil. Nesse mesmo ano, foi escolhido delegado brasileiro na Conferência Monetária Internacional, em Bretton Woods, nos Estados Unidos, que decidiu pela criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird)

13

Dia Mundial do Rock – data escolhida por conta do festival Live Aid, que aconteceu em 13 de julho de 1985

Morte do cineasta argentino naturalizado brasileiro Héctor Babenco (5 anos) – diretor de filmes como Pixote, A Lei do Mais Fraco e Carandiru, além de O Beijo da Mulher Aranha, pelo qual recebeu a indicação ao Oscar de melhor direção em 1986

Morte do compositor austríaco Arnold Schönberg (70 anos) – foi criador do dodecafonismo, um dos mais revolucionários e influentes estilos de composição do século XX

14

15

Nascimento do guitarrista e compositor norte-americano Joe Satriani (65 anos) – considerado virtuoso em seu instrumento, foi contemplado com o prêmio “The Maestro” durante o 11ª Annual Classic Rock Roll of Honour Award

16

Nascimento do ator e radialista fluminense Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo, o Paulo Gracindo (110 anos) – fez sucesso na Rádio Nacional, apresentando o Programa Paulo Gracindo. Com a radionovela O Direito de Nascer, encantou no papel de Alberto Limonta; e no programa de rádio Balança mas Não Cai interpretou, com Brandão Filho, o quadro do Primo Pobre e Primo Rico

Nascimento do radialista e apresentador de televisão paulista Edson Cabariti, o Bolinha (85 anos) – veio a tornar-se célebre como o apresentador do programa Clube do Bolinha, o qual ficou no ar durante 20 anos

Nascimento da atriz, dançarina e cantora estadunidense Virginia Katherine McMath, a Ginger Rogers (110 anos) – durante a década de 1940, ela foi uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood