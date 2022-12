Fátima tomará posse na ALRN para novo mandato e depois pegará carona com governador da PB para ir à posse de Lula

A cerimônia de posse da governadora Fátima Bezerra (PT) para o segundo mandato no Rio Grande do Norte, junto com seu vice Walter Alves (MDB), está marcada para as 9h da manhã do próximo domingo (1º) na Assembleia Legislativa. A solenidade deverá durar cerca de 1h30, com previsão de ser encerrada no máximo às 12h.

A ideia é realizar uma cerimônia rápida. A solenidade começará com a leitura dos membros que ocuparão a mesa. Em seguida, uma comissão de parlamentares conduzirá a governadora e o vice-governador eleitos até o palco. Outro passo é a execução do Hino Nacional. De acordo com informações obtidas pela agência Saiba Mais, ainda não está definido quem cantará, mas, nas sessões solenes da Assembleia, essa tarefa normalmente fica com a banda da Polícia Militar.

Em seguida, Fátima Bezerra e Walter Alves vão assinar o termo de posse e receberão a bandeira do Estado do Rio Grande do Norte, fazendo depois o juramento e assumindo o compromisso formal perante às constituições Federal e Estadual.

Quem dará posse à governadora e ao vice será a atual legislatura da Assembleia Legislativa, que tem como presidente o deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB). A nova composição da Casa, eleita nas urnas em 2 de outubro, só tomará posse em 1º de fevereiro – data em que também será realizada a eleição para a Mesa Diretora para o primeiro biênio da próxima legislatura.

Segundo apurou o PORTAL DA 98 FM, depois da posse, Fátima Bezerra seguirá para João Pessoa (PB), de onde seguirá para Brasília par acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela vai para a capital federal de carona com o governador reeleito da Paraíba, João Azevedo (PSB), no avião oficial do estado vizinho.

Em Brasília, a cerimônia de posse de Lula está prevista para começar por volta das 15h, no Congresso Nacional.

Fátima deverá permanecer em Brasília até quarta-feira, para acompanhar a posse dos novos ministros. A governadora retornará ao Rio Grande do Norte na quarta-feira (4), em voo de carreira.