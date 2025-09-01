Fátima sinaliza prorrogação do concurso da PMRN: “Estou trabalhando nessa direção”

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou nesta segunda-feira 1º que deverá prorrogar a validade do concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte realizado em 2023. O certame ofertou mais de 1 mil vagas para soldado, mas há um grupo numeroso de candidatos habilitados que podem ser chamados em convocações futuras.

“Eu já pedi o parecer da Procuradoria Geral do Estado, lá da Controladoria Geral do Estado (Control), da Secretaria de Administração, e estou olhando com todo carinho, todo carinho mesmo. Se Deus quiser, a tendência vai ser a gente prorrogar. Eles aguardem mais um pouquinho”, declarou a governadora, em entrevista ao programa Central Agora RN, da TV Agora RN, no YouTube.

O concurso da PMRN de 2023 passou por diversas etapas — provas objetivas, teste físico, exames de saúde e avaliação psicológica — e gerou um cadastro de reserva de candidatos considerados aptos, mas que ainda não foram chamados. Esse grupo pressiona o governo para que a validade do certame, prevista inicialmente para encerrar em 2025, seja prorrogada, ampliando as chances de aproveitamento em futuras convocações.

Na entrevista, Fátima reforçou que o processo está em análise técnica. “Estou trabalhando nessa direção. Eles aguardam que em breve eu terei a posição final para anunciar, mas estou trabalhando nessa direção”, afirmou.

Reforço no efetivo

Caso seja prorrogada, a validade do concurso permitirá que o Executivo convoque mais aprovados ao longo dos próximos anos, fortalecendo o planejamento de médio prazo para a segurança pública do Rio Grande do Norte.

Agora RN