Fátima inaugura adutora que amplia abastecimento em Governador Dix-sept Rosado

O Governo do Estado e a Caern inauguraram, nesta sexta-feira (27), a nova adutora que reforça o abastecimento da cidade de Governado Dix-sept Rosado. Em solenidade na praça do mercado, a governadora Fátima Bezerra (PT) abriu simbolicamente a torneira, celebrando o fim de uma espera de décadas e o início de uma nova era de segurança hídrica para o município.

A nova adutora, uma derivação do sistema Apodi-Mossoró, já está operando. Atualmente, 70% da água que chega às torneiras dos dix-septienses vem da captação no sítio Carrasco, em Apodi. A obra é uma resposta direta à necessidade de garantir o fornecimento para áreas de expansão urbana e regiões mais altas, que antes sofriam com intermitências.

“Desde que assumi, disse ao nosso presidente da Caern, Roberto Sérgio, que não sairia do governo sem resolver o problema de água de Dix-Sept Rosado e de Mossoró. Hoje, estamos aqui cumprindo esse compromisso. Estamos triplicando a oferta de água, que saltou de 40 para 120 mil litros por hora. Água é fundamental, e o nosso povo merece e precisa desse investimento”, declarou Fátima Bezerra.

Atendendo a um pleito da população, a governadora anunciou durante o evento que a Caern deu início aos estudos técnicos para levar o abastecimento também para a comunidade de Chico Rêgo.

Adutora Apodi-Mossoró

Enquanto Governador Dix-sept Rosado tem seu abastecimento ampliado, as obras no trecho principal da Adutora Apodi-Mossoró seguem em várias frentes. No município de Apodi, avança a construção da infraestrutura de urbanização na área dos sete poços que enviarão água para Mossoró.

Às margens da BR-405, a Estação Elevatória de Água 3 está sendo erguida, assim como o reservatório no bairro Bela Vista, em Mossoró, que armazenará a água recebida. A instalação de equipamentos como ventosas e descargas na tubulação está em fase de finalização. Em Mossoró, 95% das adutoras internas, instaladas com método não destrutivo para minimizar o impacto no trânsito, já estão concluídas.

Esta fase da Adutora Apodi-Mossoró representa um investimento de R$ 82 milhões, com previsão de entrada em testes no segundo semestre de 2025.

A inauguração contou ainda com a presença do Diretor de Empreendimentos da Caern, Sérgio Rodrigues; do gerente da Regional Oeste da Companhia, Herbert de Sousa; do secretário de relações institucionais Genivaldo Felipe, que representou no ato o prefeito Artur Vale; da deputada Isolda Dantas; do diretor do Idema, Werner Farkatt; do secretário de Obras e Urbanismo, Expedito Júnior; e Wallace Tavares, secretário de Desenvolvimento Rural do município de Governador Dix-sept Rosado.