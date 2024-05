Fátima entra em contato com CBF para colocar Natal como sede da Copa do Mundo Feminina

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), está empenhada em incluir Natal como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino de 2027. A iniciativa surge após o Brasil ser anunciado como país-sede da competição na semana passada, porém, a capital potiguar ficou de fora da lista das 10 cidades escolhidas.

Segundo informações apuradas pela 98 FM, a governadora entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tentar reverter a exclusão de Natal. Fátima telefonou para o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, solicitando uma reavaliação da decisão.