Fátima demite diretor da Emater acusado de assédio moral, e substituto é nomeado

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), exonerou o diretor-geral da Emater, César Oliveira, que estava no cargo desde o início do governo. Para o lugar, foi nomeado o técnico agrícola e administrador público Franki da Silva Souza. A substituição foi oficializada na quinta-feira 10, com a publicação no Diário Oficial do Estado.

O Diário Oficial do Estado também traz a nomeação do novo coordenador de Planejamento e Execução da Emater, o administrador Rodolpho Leonardo de Carvalho Silva.

A Emater é o órgão do Governo do Estado que presta assistência a produtores rurais. Servidores vinham cobrando a saída de César Oliveira há pelo menos dois meses. Eles acusavam o diretor-geral de assédio moral.

De acordo com nota emitida em fevereiro pela Assema, entidade que representa servidores da Emater, as queixas contra César Oliveira são compartilhadas por quase todos os 400 funcionários da instituição. Alguns deles, inclusive, teriam adoecendo por causa da pressão exercida pelo diretor-geral.

Entre outras queixas, os servidores vinham reclamando que César fez “ingerência” na atividade técnica. Além disso, reclamam de “perseguição”, falta de valorização do corpo técnico e má gestão da entidade, com “apagamento institucional”.

A associação dos servidores citava também de remoções arbitrárias de servidores, difícil ambiente institucional, inoperância, omissão na participação de importantes eventos voltados à agricultura familiar no País, veículos com documentação atrasada e sem manutenção, inércia na resolução de problemas institucionais, e sucateamento geral da Emater nos municípios onde atua e na sede estadual.