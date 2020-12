Fátima Bezerra sugere nova reunião com Ministério da Saúde sobre vacinas contra o COVID

Diante do avanço de casos de COVID-19 no Rio Grande do Norte (RN), a governadora do estado Fátima Bezerra, destacou a importância do posicionamento nesse momento das entidades nacionais, dos secretários estaduais (CONASS) e municipais (CONASEMS) de saúde frente à defesa da incorporação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de todas as vacinas contra o coronavírus.

A governadora sugeriu, junto ao fórum dos governadores, que haja uma nova reunião com o Ministério da Saúde sobre a implementação do Plano Nacional de Imunização contra o Covid-19 e ainda o planejamento estratégico que englobe e defina as ações a serem desenvolvidas pelo Governo Federal, estaduais e municipais. O governador Wellington Dias, coordenador da temática Estratégia para Vacina contra COVID-19 do Fórum Nacional dos Governadores, solicitou a audiência. ”Repito, é urgente. Esperamos que a audiência indicada para a próxima semana se realize, pois isso não pode ser postergado dada a relevância do tema”, reiterou Fátima.

O agravamento da pandemia no Brasil e mundo aponta para um contexto de insuficiência de doses para a vacinação de todas as populações, considerando que restrições ao número de fornecedores acarretem atrasos no acesso à vacina para os grupos de risco. “O Estado não medirá esforços para que a vacina chegue a toda à população e seja acessível em todos os níveis populacionais. Reforço a imprescindível inclusão dos profissionais da educação na imunização do Covid, além dos outros grupos prioritários, conforme já definido nacionalmente”, reiterou a governadora.

Maura Sobreira, secretária adjunta de Estado da Saúde Pública (Sesap), reforça que a pasta está articulando as ações em relação à vacinação no Rio Grande do Norte. “Por orientação da governadora, estamos em fase de tramitação para aquisição de insumos e equipamentos necessários para o armazenamento e distribuição de imunobiológicos de forma segura”.