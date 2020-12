Fátima Bezerra se reúne com sindicatos nesta sexta

Nesta sexta-feira (11), o Fórum Estadual dos Servidores se reunirá com a governadora Fátima Bezerra, no auditório da governadoria.

A reunião está agendada para às 14h e será a primeira desde janeiro, entre o coletivo dos principais representantes sindicais do estado e o governo do RN.

A audiência debaterá os seguintes tópicos: Apresentação de calendário de pagamento das folhas em atraso (dezembro e 13° de 2018) e conclusão do 13° salário de 2020; Projeto de Lei instituindo o Comitê de Negociação Permanente; Situação remuneratória emergencial de diversas categorias do executivo estadual; Realização de concurso público; Publicação, implantação e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ADTS).