Fátima Bezerra reforça diálogo com ministro em busca da retomada de voos em Mossoró

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), busca garantir a retomada dos voos da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto de Mossoró, suspensos desde 10 de março. Fátima detalhou as ações em curso para resolver o problema e destacou os investimentos de R$ 60 milhões no aeroporto da cidade, que incluem reformas na pista e ampliação da capacidade de mobilidade.

“Estamos da seguinte maneira, ainda ontem eu falei com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para reforçar o diálogo com a Azul”, afirmou a governadora. Ela lembrou que a empresa classificou a suspensão como temporária durante reunião em São Paulo. “Eles disseram que o voo vai voltar, então nós vamos continuar pegando no pé”, reforçou.

Fátima destacou a importância do aeroporto para o desenvolvimento da região. “O aeroporto aqui de Mossoró não é um equipamento qualquer, é muito importante, dado o papel que Mossoró exerce no contexto da geopolítica do Rio Grande do Norte”, disse ela, em entrevista ao programa Cenário Político. A governadora também ressaltou os investimentos em curso, que totalizam R$ 60 milhões, sendo R$ 20 milhões já aplicados na reforma da pista.

Além da Azul, Fátima mencionou conversas com outras empresas aéreas e o interesse da rede hoteleira Vila Galé em ampliar sua presença no estado. “Estamos conversando com o CEO da Vila Galé para trazer uma segunda unidade para a Costa Branca, uma região paradisíaca com potencial turístico enorme”, explicou. A melhoria no aeroporto é vista como um fator crucial para atrair novos investimentos.

A governadora também destacou a parceria com a Infraero, responsável pela gestão do aeroporto desde 2023. “Foi uma medida muito acertada passar a gestão para a Infraero, pela capacidade de investimento que eles têm”, afirmou. Os recursos estão sendo usados para modernizar a infraestrutura e permitir a operação de aviões de maior porte.

A suspensão dos voos da Azul, motivada por custos operacionais e ajustes de demanda, tem preocupado a classe política local. Fátima Bezerra reforçou o compromisso do governo em evitar o isolamento aéreo de Mossoró. “Vamos continuar nossa luta intensa para a Azul voltar a operar aqui, além de buscar outras empresas”, concluiu.