Fátima Bezerra reafirma compromisso a duplicação da BR 304

A duplicação da BR-304, uma das principais rodovias do Rio Grande do Norte, está mais próxima de se tornar realidade. Em entrevista ao programa Cenário Político, da TCM, a governadora reforçou seu compromisso com a obra e detalhou o cronograma pactuado com o governo federal.

Segundo ela, a publicação do edital de licitação ocorrerá até o final de abril e os trabalhos devem começar até setembro de 2025.

“Conversei com o ministro de Renan Filho que me confirmou o cronograma já pactuado. O compromisso é que o edital de licitação seja publicado até o final de abril, para que a execução comece até setembro”, declarou a governadora.

A obra é considerada essencial para o desenvolvimento do estado, melhorando a mobilidade, a segurança viária e a logística de transporte de mercadorias.

O projeto prevê a duplicação em dois trechos estratégicos: um saindo em direção a Assu e outro partindo da Reta Tabajara em direção a Lajes.

Segundo a governadora com o compromisso firmado junto ao governo federal e o orçamento garantido, a expectativa é de que, nos próximos meses, os trâmites burocráticos avancem, possibilitando o início da tão sonhada duplicação da BR-304.