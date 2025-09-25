Fátima Bezerra: IERN do Santo Antônio em Mossoró já poderia estar funcionando, mas faltou parceria da Prefeitura

Em uma solenidade simples, mas marcada por grande significado para a educação do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para a construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Ciência, Tecnologia e Inovação do RN (IERN) em Mossoró, na manhã desta quinta-feira ,25.

A nova unidade será erguida com padrão semelhante ao IFRN, ampliando a rede de escolas técnicas do estado.

O investimento ultrapassa R$ 11,8 milhões apenas na construção, podendo chegar a R$ 16 milhões com a instalação dos equipamentos. O prazo estimado de execução da obra é de 12 meses, com início previsto para outubro e entrega em outubro do próximo ano. Além de oferecer formação técnica e preparação para o mercado de trabalho, a construção também representará geração de emprego e movimentação da economia local.

Durante o evento, a governadora lembrou que a construção dos 12 institutos estaduais foi anunciada ainda no primeiro mandato e que boa parte das cidades parceiras avançaram com rapidez, garantindo os terrenos e dando suporte às instalações. Porém, em Mossoró, a situação foi diferente. A obra poderia ter sido entregue há muito mais tempo, não fosse a ausência de contrapartida e entraves criados pela Prefeitura, o que atrasou o andamento do projeto.

O secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, reforçou esse ponto:

“O IERN de Mossoró já poderia estar em funcionamento, mas tivemos dificuldades na aquisição do terreno e na liberação das licenças. Enquanto outros prefeitos se empenharam, comprando áreas e dando agilidade ao processo, aqui foi preciso aguardar desapropriação e desembaraços que poderiam ter sido evitados. Ainda aguardamos a licença da Prefeitura para que essa obra tão importante avance”, afirmou.

A governadora também destacou a relevância do projeto para a juventude mossoroense e para toda a região:

“Estamos falando de uma escola lindíssima, que vai renovar a esperança da juventude por melhores dias. Aqui, o jovem não terá apenas formação geral, mas uma preparação para o trabalho, ampliando suas chances no mercado de trabalho e também no acesso à universidade.”